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25 июня, 16:19

Общество

Долю начальной военной подготовки увеличат в российских школах до 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Доля учебного времени на начальной военной подготовке в рамках предмета "Основы безопасности и защиты Родины" увеличится с 20 до 50% в школах с 1 сентября. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, слова которого приводит сайт ведомства.

Глава министерства провел встречу со слушателями спецпрограммы обучения кадров "Время героев".

"Для учащихся 6–11-х классов введен предмет "Основы безопасности и защиты Родины", в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%", – сказал Кравцов.

По его словам, программа предполагает изучение БПЛА и организацию учебных сборов.

Кроме того, министр напомнил, что с нового учебного года в школах введут предмет "Духовно-нравственная культура России". Для этого были отобраны 83 героя, в том числе бойцы спецоперации. О них сделают документальные фильмы.

К концу 2026 года федеральный перечень пополнится государственными учебниками по основным школьным дисциплинам. В настоящее время ведется подготовка пособий по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету "Труд" для средней школы. В перспективе единый стандарт будет введен для всех общеобразовательных предметов.

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