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25 июня, 15:23

Общество

Единый учебник по географии введут в российских школах с 1 сентября 2028 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Введение единого государственного учебника по географии начнется в российских школах с 1 сентября 2028 года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании форума учителей географии и студентов профильных вузов.

"Сейчас этот учебник разрабатывается", – сказал он.

Также министр отметил, что вводить устный экзамен по географии в школах не планировалось. Тем не менее Минпросвещения рассмотрит это предложение.

Ранее Кравцов рассказывал, что в России ведется подготовка пособий по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету "Труд" для средней школы. В перспективе единый стандарт будет введен для всех общеобразовательных предметов.

По словам министра, пилотный проект единого государственного учебника уже доказал свою состоятельность: единый учебник по истории получил высокие оценки педагогов. Кроме того, полностью готова линейка государственных учебников по обществознанию.

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