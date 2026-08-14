В ряде регионов РФ сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС

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В ряде регионов России сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции (АЗС). Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний. Отдельно была рассмотрена ситуация с обеспечением Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областей, Республики Тыва, Краснодарского края, Хакасии, Забайкалья, Приморья и Красноярского края.

Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры, чтобы обеспечить топливом регионы, где в настоящее время зафиксирована напряженная ситуация. Более того, поручено контролировать цены на бензин и дизельное топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на АЗС.

Ранее на АЗС в Оренбургской области ввели ограничения на отпуск топлива, согласно которым заправляться можно будет в зависимости от четности последней цифры госномера и даты. Новые правила связаны с изменением логистики поставок топлива. Губернатор области Евгений Солнцев отметил, что власти приняли меры для сохранения необходимых запасов для экстренных служб и общественного транспорта.