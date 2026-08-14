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14 августа, 20:34

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Ученый Олифиренко: попавшая в сети сельдевая акула на Сахалине приплыла за лососем

Ученый рассказал, почему сельдевая акула появилась на мелководье на Сахалине

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

Сельдевая акула, обнаруженная в рыбацких сетях у села Свободного на Сахалине, пришла на мелководье в поисках лосося. Об этом РИА Новости рассказал директор АНО "Центр природоохранных инициатив" кандидат биологических наук Александр Олифиренко.

"Сельдевые акулы действительно достигают довольно крупных размеров и очень часто встречаются у побережья, на мелководьях в том числе, потому как у них с людьми есть один общий интерес – это лососи", – сказал собеседник агентства.

В конце лета лососи концентрируются у устьев рек перед заходом на нерест, и акулы следуют за ними. Главный интерес для хищников в этот период – горбуша и кета.

"Поэтому то, что она попалась в сети, вполне закономерно. Это обычная ситуация, почти каждый год такое случается", – указал эксперт.

Он отметил, что рыбаки, которые ставят сети на лососевых, регулярно встречаются с такими акулами. Обычно хищники разрывают жаберные сети из лески, но в данном случае акула попала в ставной невод, из которого выбраться значительно сложнее.

Ученый подчеркнул, что для человека сельдевая акула практически не опасна: она не воспринимает людей как добычу и питается исключительно рыбой. Кроме того, она не нападает на дельфинов, китов, косаток и тюленей.

О том, что огромную тихоокеанскую сельдевую акулу поймали на Сахалине, стало известно 14 августа. Она подплыла близко к берегу и попала в невод. Рыбаки сразу вытащили хищника из воды. По словам местных жителей, в последнее время акулы часто подплывают к берегу. При этом в телеграм-каналах утверждалось, что животное погибло.

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