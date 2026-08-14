Эксперт Дяченко объяснил, почему российские бренды одежды теряют покупателей

Базовая офисная одежда от российских производителей теперь обходится примерно в 40–60 тысяч рублей за один товар, посчитали СМИ. С чем это связано и что ждет отечественный бизнес в будущем, разбиралась Москва 24.

"Мне немного стыдно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стоимость базовой офисной одежды в московских шоурумах составляет от 40 тысяч рублей. Из-за такого ценообразования подобрать образ для собеседования в столице теперь становится возможным только через сервисы аренды, сообщил телеграм-канал Mash Money.

Причем себестоимость одежды от российских брендов уже давно обсуждается в Сети. Некоторые пользователи выражают недоумение от новых цен.





пользовательница Сети Я пошерстила по нескольким брендам и заметила, что пиджаки по 40–60 тысяч – это окей. И это только пиджаки, а не комплекты. Мне немного стыдно записывать это видео. Я думаю, сейчас в комментариях напишут: "Куда ты со своими копейками?" Я не считаю, что 35 тысяч – это копейки.

Однако есть и те, кто не против заплатить за обновление гардероба круглую сумму.

"Работаю на не первый уже русский бренд. Они и материалы более-менее хорошие берут, и швеи шьют очень качественно и за средние расценки, плюс оплата дизайнерам, конструкторам и так далее. Если платить будут меньше, чтобы цена была ниже, то никто не будет работать", – поделилась мнением одна из пользователей.

Согласно данным журналистов, средняя стоимость женского жакета в магазинах российских брендов действительно достигает 60 тысяч рублей. Цена полных комплектов с брюками или юбкой доходит до 250 тысяч, при этом в составе не шелк и хлопок, а полиэстер и вискоза.

В целом российский массмаркет одежды в 2025 году понес потери: 34% ретейлеров показали убытки из-за жесткой конкуренции, активного использования скидок и повышения комиссий маркетплейсов. Не менее важную роль сыграла и высокая ключевая ставка, которая заставила россиян задуматься об экономии. Общий объем рынка одежды, обуви и аксессуаров сократился на 5% – до 4,2 триллиона рублей, а реальные убытки могут быть еще больше, поскольку часть игроков не раскрывает финансовые показатели, заметили эксперты.

Потребители меняют тактику

При этом за последние годы потребительское поведение очень сильно рационализировалось, что заметно не только в эконом- и среднем сегментах, но и в люксовом, отметил в разговоре с Москвой 24 бренд-маркетолог, автор подкаста о маркетинге Александр Дяченко.

"Любой бренд – это совокупность факторов, влияющих на повышение добавочной стоимости. В случае с одеждой одна и та же кофта или куртка при себестоимости производства, к примеру, в 1 тысячу рублей может стоить для конечного покупателя от, условно говоря, 7 до 120 тысяч. Один бренд рассчитан на эконом-средний сегмент, а второй рассчитан на люкс, и так далее", – объяснил эксперт.

По его словам, раньше многие повышали эту добавочную стоимость через элементы статуса и принадлежности к определенному классу, постоянную рекламную активность, показывая, что такую одежду стоит покупать для определенных случаев. Однако на фоне развития маркетплейсов и изменения экономической ситуации потребительское поведение меняется. Особенно это заметно у молодых поколений, которые выбирают больше, быстрее и чаще: менять одежду подешевле, находить свой стиль, иногда даже через какие-то другие течения – не статусные, а через принадлежность, например, к экоповестке. Такие потребители вообще иначе смотрят на элементы одежды и реже выбирает люкс и средний сегмент.





Александр Дяченко бренд-маркетолог, автор подкаста о маркетинге В итоге меняется много факторов, и некоторые компании просто перестают активно вкладываться в понятие бренда, которое повышает добавочную стоимость. На маркетплейсах, в отличие от офлайн-точек, не нужно платить за аренду, поэтому тот же самый товар, произведенный на фабрике за 5 тысяч рублей, через интернет можно купить дешевле. В связи с этим закрываются шоурумы, торговые центры пустеют и не находят арендодателей. Более того, параллельно активно развивается рынок маркетплейсов с обилием восточных товаров, который может предоставить те же или схожие позиции и бренды с сопоставимым качеством по более низким ценам за счет отсутствия надобности платить аренду.

Дяченко добавил, что повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы и потребители в целом реже покупают товар. Те бренды, которые раньше вкладывались в рынок и тем самым повышали свою значимость, перестали это делать. А те, которые продолжают вкладываться, конкурируют и с маркетплейсами, и с новым потребительским поведением, и с экономической просадкой, подчеркнул Дяченко.

Последствия инфляции

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В свою очередь, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов уверен: подъем цен является отражением реальных событий в экономике. Главным образом это касается инфляции: она растет, поэтому при увеличении себестоимости продукции у производителей не получается продавать дешевле. При этом можно найти вещи ниже по стоимости, но тогда скорее всего придется пожертвовать качеством – это уже личный выбор каждого.

Специфика российского рынка такова, что он подстраивается под платежеспособный спрос всеми доступными способами. Например, в продовольственном сегменте раньше продавали пачки по 300 граммов, потом 250, теперь они в некоторых случаях могут быть меньше 200. Инфляция, стоимость ресурсов, рост курса доллара – совокупность этих факторов влияет на конечный продукт очень сильно, подчеркнул экономист.

"Тем не менее нельзя забывать, что и покупательская способность снижается. Приобрести пиджак, например, за 40 тысяч рублей среднестатистическому россиянину сложно. Мы видим, что сберегательная модель потребления уже запустила процесс закрытия, например, некоторых кафе и магазинов", – отметил эксперт.

При этом российские бренды пока не могут изменить политику ценообразования чисто с экономической точки зрения. Стоимость ресурсов и рабочей силы достаточно высокая, а, если повысить качество товаров, цены будут еще больше. Чтобы не прийти к таким результатам, нужно было заниматься этими вопросами раньше, то есть создавать свое производство тканей, когда развивалась швейная промышленность, заключил Сафонов.