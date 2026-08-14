Сервисы Минсельхоза России включили в "белый список"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ключевые государственные информационные системы Минсельхоза России включили в "белый список" сервисов, которые остаются доступными даже при ограничениях мобильного интернета и связи. Об этом сообщило ведомство.

В перечень вошли единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, система учета и регистрации тракторов и самоходной техники, а также ФГИС "Зерно".

Аграрии смогут работать с документами и господдержкой даже при проблемах со связью. Минсельхоз включил ключевые отраслевые сервисы в "белый список", который сейчас насчитывает более 500 ресурсов. В него уже входят госсайты, банки, магазины и соцсети, что гарантирует стабильный доступ к важным услугам в любых условиях.

Ранее в Госдуме предложили расширить "белый список" интернет-ресурсов, доступных при ограничениях мобильной связи, за счет сайтов социально ориентированных НКО. С инициативой к главе Минцифры обратился первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев.

По его словам, сейчас доступ сохраняется к госуслугам, банкам и маркетплейсам, но не менее важно обеспечить работу ресурсов с бесплатной юридической и социальной помощью.