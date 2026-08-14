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14 августа, 16:41

В мире

В Казахстане восстановили энергоснабжение после сбоя

Фото: 123RF.com/jatupronv

Оператор единой электроэнергетической системы Казахстана KEGOC восстановил подачу электричества после сбоя, из-за которого пропал свет в нескольких регионах республики. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго страны.

"На текущий момент по линии АО KEGOC электроснабжение восстановлено в полном объеме", – сказано в сообщении.

Сейчас энергоснабжающие организации поэтапно подключают потребителей. В ближайшее время свет появится у всех граждан Казахстана, уточнили в ведомстве. Причины сбоя в министерстве не уточнили.

До этого посольство России рекомендовало туристам, планирующим поездки на Кубу, иметь при себе заряженные мобильные телефоны и запас питьевой воды из-за регулярных отключений электроэнергии.

Очередное полное отключение Национальной электроэнергетической системы произошло на Кубе 4 августа, несмотря на восстановительные работы после предыдущего масштабного сбоя. По данным СМИ, причиной нового отключения стало колебание в сети.

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