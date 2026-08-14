Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 17:23

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

РИА Новости: созданная Ильей Лагутенко фирма "Лагуна" заработала 39 млн руб за год

Компания лидера "Мумий Тролль" заработала в России почти 39 млн рублей за год

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Музыкальная компания переехавшего в США лидера группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко заработала в России почти 39 миллионов рублей в 2025 году. Это следует из данных сервиса "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.

ООО "Лагуна" занимается организацией творческих мероприятий, продюсерской деятельностью, продвижением музыкальных проектов и продажей музыкальных записей. Лагутенко владеет долей в 9%, а остальная часть принадлежит его матери Елене и отчиму Федору Кибиткиным.

Выручка компании на конец 2025 года составила 44,7 миллиона рублей. Чистая прибыль достигла почти 39 миллионов рублей, увеличившись на 23,6 миллиона по сравнению с 2024 годом, когда выручка составляла 19,7 миллиона рублей.

Лагутенко окончательно покинул Россию и переехал в США в 2022 году. По данным агентства, музыкант в настоящее время занимается восстановлением своего дома в Калифорнии, который сгорел в результате лесных пожаров в начале 2025 года. На спутниковых снимках видны признаки строительных работ на участке.

Артист приобрел этот дом стоимостью 2,8 миллиона долларов более 8 лет назад. По данным СМИ, 500 тысяч долларов певец выплатил сразу, а оставшуюся сумму отдавал в рамках ипотечного кредита. Дом представлял собой одноэтажный коттедж в 204 квадратных метра, расположенный примерно в 135 метрах над уровнем моря.

Читайте также


шоу-бизнес

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика