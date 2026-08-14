РИА Новости: созданная Ильей Лагутенко фирма "Лагуна" заработала 39 млн руб за год

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Музыкальная компания переехавшего в США лидера группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко заработала в России почти 39 миллионов рублей в 2025 году. Это следует из данных сервиса "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.

ООО "Лагуна" занимается организацией творческих мероприятий, продюсерской деятельностью, продвижением музыкальных проектов и продажей музыкальных записей. Лагутенко владеет долей в 9%, а остальная часть принадлежит его матери Елене и отчиму Федору Кибиткиным.

Выручка компании на конец 2025 года составила 44,7 миллиона рублей. Чистая прибыль достигла почти 39 миллионов рублей, увеличившись на 23,6 миллиона по сравнению с 2024 годом, когда выручка составляла 19,7 миллиона рублей.

Лагутенко окончательно покинул Россию и переехал в США в 2022 году. По данным агентства, музыкант в настоящее время занимается восстановлением своего дома в Калифорнии, который сгорел в результате лесных пожаров в начале 2025 года. На спутниковых снимках видны признаки строительных работ на участке.

Артист приобрел этот дом стоимостью 2,8 миллиона долларов более 8 лет назад. По данным СМИ, 500 тысяч долларов певец выплатил сразу, а оставшуюся сумму отдавал в рамках ипотечного кредита. Дом представлял собой одноэтажный коттедж в 204 квадратных метра, расположенный примерно в 135 метрах над уровнем моря.

