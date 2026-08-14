Юрист Русяев: за кормление голубей в Москве грозит штраф в 3 тыс руб

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Штрафом в 3 тысячи рублей может закончиться кормление голубей во дворе многоквартирного дома. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев.

Ранее в Сети распространился ролик, где жительница района Печатники жалуется на соседку, которая регулярно прикармливает голубей во дворе. Москвичка переживает, что ей приходится каждый день ходить через потенциальный источник заражения инфекциями.

По словам Русяева, данная история повторяет десятки похожих конфликтов.

"Чтобы остановить регулярную подкормку птиц во дворе, следует направить письменное обращение в управляющую организацию или товарищество собственников жилья с просьбой составить акт о загрязнении территории", – пояснил эксперт.

После этого можно подать жалобу в Объединение административно-технических инспекций города Москвы, в управу района и в территориальное управление Роспотребнадзора. Сделать это стоит через сайты ведомств, чтобы зафиксировать дату.





Илья Русяев юрист Для подтверждения вины нарушителя следует сделать фотографии и видеозаписи, на которых будет видна территория двора и зафиксировано время. При этом важно заснять не один случай кормления птиц, а минимум 3 или 4 эпизода в разные дни.

Также доказательством будет служить акт управляющей организации о загрязнении территории, письменные пояснения жильцов, заявки на внеплановую уборку и дезинфекцию, добавил юрист.

В Москве кормление голубей может нарушать правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка, утвержденные постановлением правительства Москвы № 1018. В итоге наказать могут по статье 8.10 КоАП города Москвы, которая предусматривает штраф для граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

В целом же скопление помета у подъезда и на детской площадке противоречит требованиям СанПиН 2.1.3684-21 к содержанию территорий населенных пунктов. За это ответственность наступает по статье 6.3 КоАП РФ – виновного ждет предупреждение либо штраф от 100 до 500 рублей.

"Сумма скромная, зато сам факт привлечения обычно завершает эту историю. К тому же, если рассыпанный корм превращается в гниющие остатки, инспекторы могут применить статью 8.2 того же кодекса, штраф по которой составит уже от 2 до 3 тысяч рублей", – отметил Русяев.

Юрист также напомнил, что собственники многоквартирного дома, согласно статьям 44 и 46 ЖК РФ, вправе на общем собрании принять решение об ограничении подкормки птиц на земельном участке у дома, чтобы заставить соблюдать его всех жильцов.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что подростков, которые ради развлечения сбрасывают с верхних этажей какие-либо предметы, могут оштрафовать на сумму от 500 до 1 тысячи рублей. Если же подобная шалость приведет к повреждению чужого имущества, пострадавший вправе сделать оценку ущерба и добиться его возмещения в суде.