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01 июля, 18:12

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Юрист Георгиева: курение на балконе может обернуться четырьмя годами тюрьмы

Юрист рассказала, какое наказание может грозить за курение на балконе

Фото: 123RF.com/blinow61

Штрафом в размере до 15 тысяч рублей или тюремным сроком до четырех лет может закончиться курение на балконе. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, в целом в российском законодательстве нигде не прописано, что курить на собственном балконе нельзя. Поэтому делать это можно до тех пор, пока не нарушаешь тем самым чьи-то законные права и интересы.

Это происходит, если дым от сигарет регулярно попадает в окна соседей. Таким образом нарушается их право на благоприятную окружающую среду, закрепленное в статье 42 Конституции РФ. На этом основании можно подать в суд и обязать человека не курить в данном месте, отметила юрист.

Другое дело, если курящий нарушает правила пожарной безопасности. Например, бросает непотушенные окурки из окна или курит рядом с канистрой бензина. За такое по статье 20.4 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Алла Георгиева
юрист

Поэтому в данном случае стоит обращаться в полицию или суд. Но предварительно важно собрать доказательства: это может быть фото и видеосъемка, а также показания свидетелей.

"Кстати, регулярные жалобы на нарушающего пожарную безопасность соседа могут быть полезны в случае, если по его вине однажды произойдет пожар. По факту возбудят уголовное дело и назначат различные экспертизы. Если установят, что причиной стал непотушенный окурок, то многократные обращения в полицию на летящие сверху угольки будут дополнительным основанием, чтобы подозревать его в случившемся", – подчеркнула юрист.

При этом за пожар виновного ждет уголовная ответственность по статье об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности (168 УК РФ). Она предполагает штраф в размере до 120 тысяч рублей и даже лишение свободы на год.

Если же во время пожара погибнет человек, судить будут по статье о причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ). В этом случае могут лишить свободы на срок до двух лет, а если погибших будет двое или больше, то и до четырех, заключила Георгиева.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что балконная плита и фасад здания являются общедомовым имуществом. Поэтому любое вмешательство, в том числе остекление балкона, установка нестандартных окон, обшивка или изменение цвета внешних стен, считается изменением архитектурного облика здания. На это требуется получить согласие большинства собственников дома.

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