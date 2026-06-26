Эксперт Бондарь посоветовал фиксировать на видео ущерб от затопления соседями

26 июня, 14:10Общество
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Обращение в аварийно-диспетчерскую службу и фиксация ущерба на фото и видео помогут получить компенсацию, если соседи сверху уехали в отпуск, а их квартиру затопило. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, в этой ситуации не нужно поддаваться панике и пытаться самостоятельно вскрывать чужую дверь или требовать этого от сотрудников управляющей компании. Право на неприкосновенность жилища охраняется статьей 25 Конституции РФ и статьей 3 Жилищного кодекса РФ.
Действовать нужно строго по закону, разделяя шаги на экстренные, чтобы остановить воду, и юридические, чтобы зафиксировать ущерб и вернуть деньги.
Если собственники жилья уехали на долгий срок, управляющая компания вправе вскрыть помещение. Для этого она может привлечь сотрудников МЧС, которые имеют прямые полномочия действовать в условиях крайней необходимости для ликвидации аварий. Также в этом случае вызывается полиция.
"Далее, в течение 12 часов после обращения УК обязана составить официальный акт о заливе. В документе детально описываются испорченные вещи и указывается причина аварии. Но при затягивании процесса со стороны коммунальщиков жильцы могут составить такой акт и сами, пригласив нескольких соседей в качестве свидетелей", – отметил специалист.
Кроме того, собственнику стоит собрать доказательства для последующего возмещения расходов, зафиксировав все повреждения отделки и техники на фото или видео, добавил Бондарь.
Он добавил, что для точного расчета стоимости ремонта привлекается независимый эксперт. Получив от него отчет, следует направить виновному в потопе письменное требование о добровольном покрытии расходов.
Если компромисс найти не удается, точка в споре ставится в судебном порядке. С виновника в этом случае можно будет дополнительно взыскать траты на юриста и экспертизу, отметил Бондарь.
Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что соседи, которые мусорят в многоквартирном доме, могут получить штрафы до 19 тысяч рублей от трех инстанций. Обратиться с жалобой можно в Роспотребнадзор, полицию и в МЧС.