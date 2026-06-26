Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 14:10

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Бондарь посоветовал фиксировать на видео ущерб от затопления соседями

Эксперт объяснил порядок действий при затоплении квартиры, когда соседей сверху нет дома

Фото: 123RF.com/silviacrisman

Обращение в аварийно-диспетчерскую службу и фиксация ущерба на фото и видео помогут получить компенсацию, если соседи сверху уехали в отпуск, а их квартиру затопило. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, в этой ситуации не нужно поддаваться панике и пытаться самостоятельно вскрывать чужую дверь или требовать этого от сотрудников управляющей компании. Право на неприкосновенность жилища охраняется статьей 25 Конституции РФ и статьей 3 Жилищного кодекса РФ.

Действовать нужно строго по закону, разделяя шаги на экстренные, чтобы остановить воду, и юридические, чтобы зафиксировать ущерб и вернуть деньги.

Первым делом необходимо незамедлительно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. У специалистов есть 30 минут с момента регистрации заявки на то, чтобы локализовать повреждение. На практике работники обычно перекрывают общий стояк водоснабжения в подвале дома. Это временно оставит подъезд без воды, но поможет остановить дальнейшее разрушение имущества.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Если собственники жилья уехали на долгий срок, управляющая компания вправе вскрыть помещение. Для этого она может привлечь сотрудников МЧС, которые имеют прямые полномочия действовать в условиях крайней необходимости для ликвидации аварий. Также в этом случае вызывается полиция.

"Далее, в течение 12 часов после обращения УК обязана составить официальный акт о заливе. В документе детально описываются испорченные вещи и указывается причина аварии. Но при затягивании процесса со стороны коммунальщиков жильцы могут составить такой акт и сами, пригласив нескольких соседей в качестве свидетелей", – отметил специалист.

Кроме того, собственнику стоит собрать доказательства для последующего возмещения расходов, зафиксировав все повреждения отделки и техники на фото или видео, добавил Бондарь.

Он добавил, что для точного расчета стоимости ремонта привлекается независимый эксперт. Получив от него отчет, следует направить виновному в потопе письменное требование о добровольном покрытии расходов.

Но здесь важно понять, кто именно отвечает за аварию. По нормам за стояки до первого отключающего крана ответственность несет обслуживающая организация. Если же лопнула батарея, которую меняли сами жильцы, или потекла стиральная машина, то вина ложится на владельцев квартиры.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Если компромисс найти не удается, точка в споре ставится в судебном порядке. С виновника в этом случае можно будет дополнительно взыскать траты на юриста и экспертизу, отметил Бондарь.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что соседи, которые мусорят в многоквартирном доме, могут получить штрафы до 19 тысяч рублей от трех инстанций. Обратиться с жалобой можно в Роспотребнадзор, полицию и в МЧС.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоЖКХэксклюзив

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика