Эксперт Бондарь посоветовал фиксировать на видео ущерб от затопления соседями

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Обращение в аварийно-диспетчерскую службу и фиксация ущерба на фото и видео помогут получить компенсацию, если соседи сверху уехали в отпуск, а их квартиру затопило. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, в этой ситуации не нужно поддаваться панике и пытаться самостоятельно вскрывать чужую дверь или требовать этого от сотрудников управляющей компании. Право на неприкосновенность жилища охраняется статьей 25 Конституции РФ и статьей 3 Жилищного кодекса РФ.

Действовать нужно строго по закону, разделяя шаги на экстренные, чтобы остановить воду, и юридические, чтобы зафиксировать ущерб и вернуть деньги.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Первым делом необходимо незамедлительно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. У специалистов есть 30 минут с момента регистрации заявки на то, чтобы локализовать повреждение. На практике работники обычно перекрывают общий стояк водоснабжения в подвале дома. Это временно оставит подъезд без воды, но поможет остановить дальнейшее разрушение имущества.

Если собственники жилья уехали на долгий срок, управляющая компания вправе вскрыть помещение. Для этого она может привлечь сотрудников МЧС, которые имеют прямые полномочия действовать в условиях крайней необходимости для ликвидации аварий. Также в этом случае вызывается полиция.

"Далее, в течение 12 часов после обращения УК обязана составить официальный акт о заливе. В документе детально описываются испорченные вещи и указывается причина аварии. Но при затягивании процесса со стороны коммунальщиков жильцы могут составить такой акт и сами, пригласив нескольких соседей в качестве свидетелей", – отметил специалист.

Кроме того, собственнику стоит собрать доказательства для последующего возмещения расходов, зафиксировав все повреждения отделки и техники на фото или видео, добавил Бондарь.

Он добавил, что для точного расчета стоимости ремонта привлекается независимый эксперт. Получив от него отчет, следует направить виновному в потопе письменное требование о добровольном покрытии расходов.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Но здесь важно понять, кто именно отвечает за аварию. По нормам за стояки до первого отключающего крана ответственность несет обслуживающая организация. Если же лопнула батарея, которую меняли сами жильцы, или потекла стиральная машина, то вина ложится на владельцев квартиры.

Если компромисс найти не удается, точка в споре ставится в судебном порядке. С виновника в этом случае можно будет дополнительно взыскать траты на юриста и экспертизу, отметил Бондарь.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что соседи, которые мусорят в многоквартирном доме, могут получить штрафы до 19 тысяч рублей от трех инстанций. Обратиться с жалобой можно в Роспотребнадзор, полицию и в МЧС.