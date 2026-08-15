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15 августа, 09:56

Происшествия

Глава Самары сообщил о пострадавших после ракетной атаки ВСУ на регион

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Люди пострадали в результате массированной ракетной атаки на Самарскую область. Об этом глава Самары Иван Носков сообщил в мессенджере MAX.

"Локальные повреждения получила промышленная инфраструктура Самары. Медицинская помощь пострадавшим оказана", – написал он.

Носков уточнил, что на месте происшествия создан оперативный штаб. Глава города работает вместе с руководством поврежденного предприятия и службами быстрого реагирования.

Он уточнил, что публикация фотографий и видеозаписей последствий атак запрещена, так как такие действия помогают противнику координировать свои действия для нанесения максимального урона мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Массированная ракетная атака на Самарскую область произошла в ночь на 15 августа. Один из украинских ударов пришелся по промышленному предприятию на территории региона.

Кроме того, минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 598 украинских БПЛА над российскими регионами. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

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