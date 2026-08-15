Резервный борт отправили для пассажиров экстренно севшего в Красноярске самолета

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Авиакомпания Hainan Airlines отправила резервный борт для пассажиров самолета, летевшего по маршруту Пекин – Манчестер и совершившего аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Самолет маршрута Пекин – Манчестер вынужденно приземлился в красноярском аэропорту в ночь на 15 августа. В МЧС уточнили, что в результате произошедшего воздушное судно и наземная инфраструктура не получили повреждений.

В аэропорту Красноярска отметили, что посадка самолета прошла в штатном режиме, пострадавших и разрушений нет. Аварийно-спасательные команды аэропорта были приведены в полную готовность и обеспечили встречу рейса.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, посадка произошла по технической причине, однако по какой именно – не уточняется. Всего на борту самолета находилось свыше 230 пассажиров.

Ранее вынужденную посадку в Сургуте совершил самолет, который выполнял рейс Москва – Якутск. Во время полета житель Липецкой области встал с кресла, начал ругаться с использованием нецензурной лексики и обливать окружающих водой, при этом замечания он игнорировал.

После этого он попытался пройти в салон бизнес-класса, но его смогли остановить пассажиры и бортпроводники. Когда самолет приземлился, дебошира задержали сотрудники транспортной полиции.