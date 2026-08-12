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12 августа, 09:12

Происшествия

Летевший в Новосибирск самолет вынужденно сел в Братске из-за дебошира

Фото: depositphotos/kasto

Самолет Airbus A321neo, следовавший по маршруту Хабаровск – Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Причиной стало неадекватное поведение 35-летнего пассажира. На момент посадки в Братске на борту самолета находились 198 пассажиров.

В аэропорту уточнили, что мужчину сняли с рейса за нарушение порядка – наряд транспортной полиции встретил нарушителя у трапа самолета. После этого специалисты аэропорта провели необходимое наземное обслуживание и дозаправку.

Ранее самолет рейсом Москва – Якутск совершил вынужденную посадку в Сургуте из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время полета встал с кресла, начал нецензурно браниться и обливать окружающих водой. Кроме того, он попытался пройти в салон бизнес-класса.

Дебошира остановили бортпроводники и пассажиры. Когда лайнер приземлился в Сургуте, сотрудники транспортной полиции задержали мужчину.

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