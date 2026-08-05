Гидросамолет с двумя пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Гидросамолет JAWS вынужденно сел на аэродроме Подкаменная Тунгуска на севере Красноярского края, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Проверку обстоятельств проводит Красноярская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, инцидент произошел 5 августа около 14:00 по местному времени, то есть в 10:00 по московскому времени. Пилот и два пассажира, находившиеся на борту, не пострадали.

Ранее вынужденную посадку в Сургуте совершил самолет, который выполнял рейс Москва – Якутск. Во время полета житель Липецкой области встал с кресла, начал ругаться с использованием нецензурной лексики и обливать окружающих водой, при этом замечания он игнорировал.

После этого он попытался пройти в салон бизнес-класса, но его смогли остановить пассажиры и бортпроводники. Когда самолет приземлился, дебошира задержали сотрудники транспортной полиции.

