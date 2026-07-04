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04 июля, 12:27

Происшествия

Летевший из Москвы в Киров самолет сел в Перми из-за технеисправности

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самолет, который летел из Москвы в Киров, вынужденно приземлился в аэропорту Перми. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 4 июля. По данным ведомства, борт авиакомпании "Победа" отклонился от маршрута из-за технической неисправности одной из систем.

"Посадка прошла в штатном режиме", – сказано в сообщении.

Транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров, а также следит за ситуацией. В свою очередь, в пресс-службе перевозчика сообщили, что самолет прибыл в аэропорт назначения после проведения необходимых технических проверок.

Ранее самолет рейса Владивосток – Москва незапланированно приземлился в аэропорту Хабаровска. Спустя время борт вылетел дальше по маршруту. В соцсетях указывалось, что причиной незапланированной посадки стало плохое самочувствие пассажира.

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