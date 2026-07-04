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04 июля, 11:47

Культура

Скончалась народная артистка России Екатерина Жемчужная

Фото: ТАСС/Михаил Жбанков

Советская и российская актриса и певица Екатерина Жемчужная скончалась на 83-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба московского театра "Ромэн", где служила артистка.

В театре пообещали дополнительно проинформировать о дате, времени и месте прощания с актрисой.

"Екатерина Андреевна – актриса, для которой не существовало амплуа: она с легкостью создавала и глубоко драматические, и острохарактерные образы, но и в том, и в другом случае была одинаково убедительна и обаятельна", – подчеркнули в учреждении.

Причиной смерти Жемчужной стала тромбоэмболия, о чем рассказала РИА Новости дочь народной артистки РФ, актриса Ольга Жемчужная.

Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в городе Щекино Тульской области. Она училась в ГИТИС. В 1964-м ее пригласил в постоянную труппу театра "Ромэн" главный режиссер Семен Баркан.

В активе Жемчужной – свыше 20 кинопроектов, в том числе "Карнавал", "Вечный зов", "Цыганское счастье", "Чардаш Монти" и "Цыганка Аза". Деятельность актрисы была отмечена государственными наградами, включая орден Дружбы и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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