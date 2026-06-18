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18 июня, 18:02

Культура

Актрису Татьяну Плетневу похоронили на Ново-Богородском кладбище

Фото: кадр из сериала "Наследство"; режиссеры – Галя Шиян, Александр Коваленко; производство – не указано

Актриса театра и кино Татьяна Плетнева похоронена на Ново-Богородском кладбище, передает ТАСС со ссылкой на ее семью.

Прощание и отпевание актрисы состоялось в морге ГКБ имени Ф. И. Иноземцева.

О смерти Плетневой стало известно 15 июня, ей было 48 лет. Артистка боролась с онкологией, из-за болезни она сильно изменилась внешне и очень похудела.

Плетнева окончила Балтийский институт в Санкт-Петербурге по специальности "актриса драмтеатра и кино". Она сыграла в более чем 200 известных фильмах и сериалах. Среди них "Звезды в Сибири", "Тест", "Чикатило. Финальный сезон", "Кухня", "Интерны", "Папины дочки" и многие другие.

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