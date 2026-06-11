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11 июня, 16:55

Культура

Умерла актриса из сериала "Глухарь" Лариса Хорошилова

Фото: кадр из сериала "Глухарь-3"; режиссер – Тимур Алпатов; производство – Дикси-ТВ

Актриса Лариса Хорошилова, известная зрителям по сериалу "Глухарь", скончалась на 83-м году жизни. Об этом сообщает aif.ru.

Она умерла 8 июня, прощание с ней состоялось в зале прощания инфекционной клинической больницы № 1 в Москве 10 июня. Причина смерти не называется.

Хорошилова родилась в Челябинске 24 декабря 1943 года. Она окончила Челябинскую театральную студию, работавшую при Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова.

Актриса с 1948 по 1973 год служила в Горьковском ТЮЗе имени Крупской. Уже в 1990-е – стала одной из артисток московского Русского духовного театра "ГЛАС".

Хорошилова сыграла в более чем 10 сериалах, среди них: "Глухарь-2", "Глухарь-3", "Карпов", "Пятницкий", второй сезон "Часа Волкова" и другие.

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