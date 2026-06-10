Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

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Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в 84 года, сообщила пресс-служба Центрального академического Театра Российской Армии.

"С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса", – говорится в заявлении.

О прощании культурное учреждение сообщит дополнительно в ближайшее время.

Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде (ныне – Душанбе) Таджикской ССР. Она окончила школу с золотой медалью, а затем поступила в Театральное училище имени Б. В. Щукина. После завершения учебы стала актрисой Академического театра имени Евгения Вахтангова.

Во время съемок фильма "Донская повесть" артистка вышла замуж за режиссера Владимира Фетина и переехала к нему в Санкт-Петербург, где прожила 15 лет. Позднее она была замужем еще дважды: за океанологом Владимиром Залитисом и дипломатом Игорем Андроповым. Детей у актрисы нет.

До середины 1970-х годов Чурсина играла только в кино, а с 1974-го вернулась на сцену, став актрисой Ленинградского Академического театра драмы имени А. С. Пушкина. С 1984-го она служила в Центральном академическом Театре Российской Армии.

За свою карьеру Чурсина снялась более чем в 100 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных ее работ – "Когда деревья были большими", "Две жизни", "На семи ветрах", "Виринея", Журавушка", "Угрюм-река", "Адъютант его превосходительства" и многие другие.

Звание народной артистки РСФСР Чурсина получила в 1969 году, а народной артисткой Советского Союза стала в 1981-м.