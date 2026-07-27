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27 июля, 15:37

Технологии

Samsung начнет блокировать смартфоны после 13 неверных попыток ввести пароль

Фото: 123RF.com/sharkyphoto

Экраны смартфонов Samsung в оболочке One UI 9.0 начнут безвозвратно блокироваться после 13 неверных попыток ввода пароля. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом после пяти неудачных попыток время ожидания перед следующими будет автоматически увеличиваться. Таким образом, временная блокировка будет длиться минимум 1 минуту, а максимум – 24 часа.

После безвозвратной блокировки восстановить доступ к телефону будет возможно через сброс к заводским настройкам, но в таком случае все данные в памяти устройства будут удалены.

В то же время компания внедрит в свои смартфоны функцию умного подсчета ошибок, чтобы снизить вероятность случайной блокировки. В частности, если пользователь дважды введет неправильный пароль, то система засчитает это как одну ошибку. Также устройство будет предупреждать о количестве оставшихся попыток.

Нововведения коснутся и устройств с биометрической аутентификацией. При том что разблокировка там происходит по отпечатку пальца или по лицу, вводить пароль необходимо при первом включении и не реже одного раза в 72 часа.

Ранее Samsung Electronics представила складные телефоны линейки Galaxy Z. В частности, компания показала модели Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8. Первое устройство стало самым тонким складным смартфоном в истории линейки.

Представлена новая линейка складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8

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