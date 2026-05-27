Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 12:14

Технологии
Главная / Новости /

TechManiacs: Samsung повысит цены на свои смартфоны в Европе в июне

Смартфоны Samsung поднимутся в цене – СМИ

Фото: 123RF.соm/zurijeta

Корпорация Samsung в начале лета поднимет цены на смартфоны. Об этом пишет издание TechManiacs.

По данным инсайдеров, корейская компания увеличит цены на свои гаджеты в Греции. Смартфоны подорожают по всей Европе и в американском регионе.

Цены пересмотрят на телефоны из серии Galaxy S, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy FE. Они подорожают на 100 евро, это около 8 тысяч рублей. Еще больше будут стоить продвинутые версии флагманов. Например те, у кого есть большой запас памяти.

Отмечается, что корейская компания решила пересмотреть цены на фоне продолжающегося роста стоимости компонентов. Речь, в частности, идет об оперативной памяти.

В России с 27 мая начали действовать новые правила параллельного импорта техники иностранных производителей. Из списка разрешенных товаров пропадут ноутбуки, накопители иностранного производства, компьютерная техника некоторых марок.

При этом товары крупных технологических компаний не уберут из параллельного импорта. Среди них – Samsung, Apple, Motorola, Nokia. Такую информацию предоставил Минпромторг РФ.

Читайте также


технологии

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика