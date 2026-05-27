TechManiacs: Samsung повысит цены на свои смартфоны в Европе в июне

Корпорация Samsung в начале лета поднимет цены на смартфоны. Об этом пишет издание TechManiacs.

По данным инсайдеров, корейская компания увеличит цены на свои гаджеты в Греции. Смартфоны подорожают по всей Европе и в американском регионе.

Цены пересмотрят на телефоны из серии Galaxy S, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy FE. Они подорожают на 100 евро, это около 8 тысяч рублей. Еще больше будут стоить продвинутые версии флагманов. Например те, у кого есть большой запас памяти.

Отмечается, что корейская компания решила пересмотреть цены на фоне продолжающегося роста стоимости компонентов. Речь, в частности, идет об оперативной памяти.

В России с 27 мая начали действовать новые правила параллельного импорта техники иностранных производителей. Из списка разрешенных товаров пропадут ноутбуки, накопители иностранного производства, компьютерная техника некоторых марок.

При этом товары крупных технологических компаний не уберут из параллельного импорта. Среди них – Samsung, Apple, Motorola, Nokia. Такую информацию предоставил Минпромторг РФ.