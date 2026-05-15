15 мая, 19:47

Технологии
GSMArena: смартфон с робокамерой от Honor поступит в продажу в третьем квартале 2026 года

Honor назвала сроки выхода первого Robot Phone с робокамерой

Фото: honor.com

Смартфон Robot Phone с роботизированным камерным блоком поступит в продажу в третьем квартале 2026 года. Honor объявила об этом на мероприятии Cannes China Night, пишет "Газета.ру" со ссылкой на GSMArena.

Компания продемонстрировала устройство и его возможности съемки. В частности, смартфон оснащен системой стабилизации с четырьмя степенями свободы. Он также станет первым устройством, созданным в рамках партнерства Honor с ARRI – немецкой компанией, специализирующейся на производстве киносъемочного оборудования.

Большинство технических характеристик смартфона пока не разглашаются, однако компания пообещала раскрыть новые детали "в ближайшее время".

Ранее сообщалось, что корпорация Apple планирует объединиться с Intel и Samsung для производства процессоров в США. СМИ отмечали, что Apple предпочитает иметь как минимум двух поставщиков для любого основного компонента.

Также указывалось на желание Apple улучшить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа за счет локализации производства.

