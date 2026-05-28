Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично высказалась по поводу заявления главы евродипломатии Каи Каллас о введении военных ограничений для России.

"Напомнило строчку: "Тихо сам с собою я веду беседу", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Речь идет о планах Евросоюза потребовать от России ограничения ее вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине. Как поясняла Каллас, Москва должна следовать тем же уступкам, которых ждет от Киева.

Таким образом она прокомментировала слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что переход к полноформатным мирным переговорам станет возможным только после приказа украинского лидера Владимира Зеленского ВСУ покинуть Донбасс и территорию других регионов России.

Причем представитель Кремля напомнил, что соответствующую позицию Владимир Путин высказывал еще в июне 2024 года. Тогда глава государства отмечал, что условием для начала переговоров является, в частности, полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину.