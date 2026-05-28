Каллас заявила, что ЕС потребует ограничить ВС РФ при начале переговоров по Украине

Евросоюз планирует потребовать от России ограничения ее вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, прибывшая на неформальную встречу глав МИД Евросоюза на Кипре.

По ее словам, они должны потребовать от РФ "таких же уступок", как Москва требует от Киева.

"Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они же должны распространяться на Россию", – подчеркнула она.

Она также добавила, что ЕС потребует вывода российских войск из Молдавии и Грузии, при этом, скорее всего, под этим подразумевается Южная Осетия и Абхазия – в самой Грузии российских военных нет.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что вывод российских войск из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) возможен только при значительных сдвигах в процессе урегулирования приднестровского конфликта. Сейчас военнослужащие РФ, находящиеся в регионе, выполняют миротворческую миссию и охраняют склады боеприпасов, оставшиеся со времен СССР.

