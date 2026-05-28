Столичные ветеринары спасли собаку, вдохнувшую 10-сантиметровую палочку

Специалисты Донской ветклиники помогли джек-рассел-терьеру, в нос которого на прогулке попала почти 10-сантиметровая палочка. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, молодую собаку по кличке Бэйли (3 года 2 месяца) во время прогулки стало что-то беспокоить в носу. Владельцы терьера быстро заметили кровянистые выделения и отправились на осмотр к ветврачу.



столичная госветслужба Хирург Максим Клевцов-Канарш сразу заметил, что в ноздре у любопытной собаки прячется "сюрприз". Наркоз не потребовался: опытный специалист аккуратно достал колючую палочку длиной почти 10 сантиметров простым пинцетом.

Каким образом Бэйли умудрилась ее вдохнуть, осталось загадкой для владельцев и врачей, добавили в ведомстве.

Ранее ветеринары Донской ветклиники помогли морской свинке по кличке Филя. Питомец попал в медучреждение с необычным поведением: он постоянно ложился на спину и испытывал боль при прикосновениях. На животе и лапах у него были обнаружены коросты, шелушения, мелкие раны и обширные алопеции. Врач-ратолог Ксения Законова диагностировала у свинки саркоптоз: в соскобах с кожи были обнаружены чесоточные клещи. После курса лечения Филя справился с заболеванием.