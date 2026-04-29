29 апреля, 15:14

Общество

Московские ветеринары спасли морскую свинку с ранами на животе и лапах

Фото: МАХ/"Моя ветклиника"

Ветеринары Донской ветклиники в столице спасли морскую свинку по кличке Филя с ранами на животе и лапах, сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Морская свинка попала в медучреждение с необычным поведением: грызун постоянно ложился на спину и испытывал боль при прикосновениях. На животе и лапах у него были обнаружены коросты, шелушения, мелкие раны и обширные алопеции.

Ветеринары предположили, что питомца мучил сильный зуд по всему телу, причем симптомы появились вскоре после того, как хозяева купили новую подстилку.

Врач-ратолог Ксения Законова диагностировала у свинки саркоптоз – в соскобах с кожи были обнаружены чесоточные клещи. Как пояснили специалисты, животные заражаются этим паразитом от других питомцев, при выгуле на улице, а также через предметы быта: клетки, лежанки и подстилки.

Для человека этот вид клеща также может быть заразен и вызывает так называемую псевдочесотку, однако она проходит сама собой после устранения источника заболевания – то есть после лечения домашнего животного.

После назначенного врачом курса лечения и обработок Филя успешно справился с клещом.

Ранее столичные ветеринары спасли зрение собаке, в глаз которой воткнулся шип от розы. Уточнялось, что инородное тело не повредило переднюю камеру глаза, что ускорило восстановление. После процедуры питомцу назначили местную антибиотикотерапию и увлажняющие глаз препараты.

животныеобществогород

