Московские ветеринары спасли собаку, проглотившую серьги хозяйки

Специалисты Советской ветклиники помогли собаке, съевшей украшения своей хозяйки. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, когда владельцы привели на прием к врачам французского бульдога по кличке Смайл, было подозрение, что собака съела игрушечного дракона.

"Терапевт Алексей Щукин и УЗ-диагност Елена Сухарева провели УЗИ и рентген, установив, что внутри собаки находится больше чем один предмет. Поскольку Смайла доставили в ветклинику сразу же после происшествия, обошлось без операции. Специалисты вызвали медикаментозную рвоту и удалили предметы из желудка собаки", – отметили в пресс-службе.

В итоге хозяев ждал сюрприз: помимо куска игрушки, врачам удалось извлечь итальянские серьги из муранского стекла, после чего Смайл благополучно отправился домой.

Ранее врачи Бабушкинской ветклиники спасли 8-летнего бигля, который съел опилки из кошачьего лотка и заработал непроходимость.

