Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 19:37

Мэр Москвы

Собянин: Москва – центр высокотехнологичной промышленности

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Москва – это центр высокотехнологичной промышленности, заявил Сергей Собянин на пленарном заседании регионального отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!".

"Москва по-прежнему является локомотивом экономики России. И, если это была больше экономика услуг, мы с вами приняли на том предвыборном съезде нашем решение о том, что Москва будет и локомотивом развития самой высокотехнологичной промышленности нашей страны. И мы за 5 лет реализовали эту программу", – отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что рост производства обрабатывающих отраслей за это время увеличился в 3,4 раза. В настоящее время порядка 800 тысяч людей работают в высокотехнологичной промышленности столицы.

Ранее Собянин указал, что московские предприятия вносят существенный вклад в обеспечение технологического суверенитета РФ. В городе развиваются разные направления, в том числе медицина и фармацевтика, машиностроение и электроника. Большинство технологий разрабатываются в особой экономической зоне "Технополис "Москва", где работают свыше 240 компаний.

Собянин: московские разработчики вносят особый вклад в развитие радиоэлектроники

Читайте также


мэр Москвыэкономикагород

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика