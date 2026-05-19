Волочкова заявила, что продолжает танцевать, нарушая запреты врачей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова призналась, что продолжает танцевать, несмотря на запреты врачей после операции на ноге. Она высказалась об этом в беседе с Общественной службой новостей.

По словам балерины, после вмешательства врачи запретили ей надевать пуанты и выступать на сцене. Однако она всячески нарушает предписания медиков, поскольку не представляет себя без танцев и репетиций.

Волочкова пояснила, что должна была еще три месяца выполнять только упражнения и ждать полного заживления, но, по ее словам, "танцевальные номера сами себя не сделают".

При этом артистка призналась, что после репетиций и подготовок ее ждет долгожданный отдых. В июле у нее запланирована поездка на Мальдивы.

"Я не расстраиваюсь и просто продолжаю пахать, потому что знаю, ради чего все эти жертвы. Простые зеваки могут все что угодно говорить и злорадствовать, но вся их желчь – из-за зависти. Я давно уже никак не реагирую на хейт. Мне нет до хейтеров дела", – подчеркнула она.

Волочкова также отметила, что зрители увидят новое шоу уже предстоящей весной.

Балерина перенесла операцию на ноге в феврале текущего года. Волочкова отметила, что процедура была профессиональной необходимостью, так как она уже 40 лет выступает на сцене в пуантах, несмотря на предупреждения врачей. В связи с этим у нее увеличилась кость.

Стоимость операции в одной из клиник Германии с неоднозначной репутацией составила почти 10 тысяч евро (примерно 909 тысяч рублей. – Прим. ред.). По словам местных жителей, в медучреждении не работает рентген, путают анализы, а также больница обязана принимать бездомных.

Сама Волочкова назвала эту информацию бредом и пояснила, что выбрала самую дорогую клинику по советам знакомых. Также она подчеркнула, что на следующий день "уже бегала", а не лежала в постели, чем очень удивила врачей.