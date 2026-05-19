Видеообращение Путина собрало сотни тысяч лайков в китайских соцсетях

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Видеообращение Владимира Путина к народу КНР за несколько часов набрало сотни тысяч лайков в китайской версии приложения TikTok (Douyin).

Фрагменты видеообращения с субтитрами на китайском языке опубликовали многие местные СМИ. Например, один из размещенных фрагментов содержит слова президента России о дружбе между народами двух стран – он набрал за семь часов более 355 тысяч лайков.

В свою очередь, видеоролик, опубликованный в канале Центрального телевидения Китая, собрал более 266 тысяч положительных реакций. По несколько тысяч лайков получили и фрагменты, размещенные другими СМИ.

Пользователи в комментариях приветствовали визит главы России в Китай и давали высокую оценку современным российско-китайским отношениям.

В частности, житель Пекина Джонни Ву рассказал о подготовке к приезду высокого гостя, сообщает aif.ru.

"На главном проспекте Чанъаньцзе установили российские флаги. <…> Путин – большой друг нашей страны, поэтому в Пекине рады его приезду", – сказал он.

Российский лидер посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Поездка будет приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Планируется, что будут подписаны около 40 документов. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах.

Путин перед визитом в видеообращении к народу КНР заявил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение переговоров на высшем уровне являются неотъемлемой частью совместных усилий по развитию комплекса отношений между двумя государствами.