Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 17:24

Политика

Видеообращение Путина собрало сотни тысяч лайков в китайских соцсетях

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Видеообращение Владимира Путина к народу КНР за несколько часов набрало сотни тысяч лайков в китайской версии приложения TikTok (Douyin).

Фрагменты видеообращения с субтитрами на китайском языке опубликовали многие местные СМИ. Например, один из размещенных фрагментов содержит слова президента России о дружбе между народами двух стран – он набрал за семь часов более 355 тысяч лайков.

В свою очередь, видеоролик, опубликованный в канале Центрального телевидения Китая, собрал более 266 тысяч положительных реакций. По несколько тысяч лайков получили и фрагменты, размещенные другими СМИ.

Пользователи в комментариях приветствовали визит главы России в Китай и давали высокую оценку современным российско-китайским отношениям.

В частности, житель Пекина Джонни Ву рассказал о подготовке к приезду высокого гостя, сообщает aif.ru.

"На главном проспекте Чанъаньцзе установили российские флаги. <…> Путин – большой друг нашей страны, поэтому в Пекине рады его приезду", – сказал он.

Российский лидер посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Поездка будет приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Планируется, что будут подписаны около 40 документов. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах.

Путин перед визитом в видеообращении к народу КНР заявил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение переговоров на высшем уровне являются неотъемлемой частью совместных усилий по развитию комплекса отношений между двумя государствами.

Путин отправится с официальным визитом в Китай

Читайте также


властьполитика

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика