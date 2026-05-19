Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 16:44

Происшествия
Главная / Новости /

СК: причиной аварии Ан-2 могли стать неисправность или нарушение правил пилотирования

Названы две основные версии аварии самолета Ан-2 в Якутии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Следствие рассматривает две основные версии аварии самолета Ан-2 в Якутии: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

"По версии следствия, воздушное судно Ан-2, выполнявшее авиационные работы по патрулированию пожароопасной обстановки, произвело вынужденную посадку в связи с отказом двигателя на удалении 5–7 километров от поселка Теплый Ключ Томпонского района Республики Саха (Якутия)", – говорится в публикации.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Восточного МСУТ СК России Владимиру Ануфриеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Инцидент с самолетом Ан-2 произошел 19 мая. Судно вылетело из села Теплый Ключ, однако позднее пилот решил вернуться в аэропорт. В этот момент связь с экипажем пропала.

Позже выяснилось, что Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу. Восемь человек, находившихся на борту, эвакуированы с места ЧП. Среди них – два члена экипажа и шесть парашютистов. По информации Росавиации, самолет сгорел.

Один мужчина был доставлен в больницу с ожогами, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Угрозы его жизни нет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика