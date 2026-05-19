Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 18:46

Город
Главная / Новости /

Капибары, панды и манул Тимофей стали фаворитами утренних посетителей Московского зоопарка

В Московском зоопарке рассказали, к кому идут посетители в рамках акции "Ранняя пташка"

Фото: foto.mos.ru

Посетители Московского зоопарка, приходящие в рамках акции "Ранняя пташка", проявляют особый интерес к капибарам, большим пандам и манулу Тимофею. Об этом Агентству "Москва" сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

"В утренние часы особый интерес вызывают, конечно, те животные, кто активен в это время суток. Поэтому посетители первым делом идут к капибарам, большим пандам, манулу, китоглавам, слонам, а также в павильон "Ластоногие", – рассказала Акулова.

На Новой территории популярностью пользуются контактная площадка Детского зоопарка и павильон "Приматы". Далее гости направляются к вольерам белых медведей, а также в сторону африканской поляны, где можно увидеть зебр Греви, жирафа, а неподалеку расположены уличные вольеры медоедов и сурикатов.

Акция "Ранняя пташка" стартовала 1 мая и продлится весь месяц. При оформлении билета в кассе с 07:30 до 09:00 посетителям доступен бесплатный вход на трех контрольно-пропускных пунктах: на Главном входе Старой территории, а также на двух входах Новой территории – у метро "Баррикадная" и со стороны улицы Садово-Кудринской.

Ранее на Большой пруд старой территории Московского зоопарка вернулись красные и розовые фламинго. Птицы провели зиму в теплом вольере и в начале мая впервые вышли на открытый воздух.

Читайте также


животныегород

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика