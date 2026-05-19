Трамп заявил, что США могут начать новую атаку на Иран 22 мая

Американский президент Дональд Трамп допустил, что США могут начать новую атаку на Иран уже в ближайшую пятницу, 22 мая, или в один из последующих дней. Об это он высказался, выступая перед журналистами.

"Ограниченный промежуток времени. Потому что они не могут обладать ядерным оружием", – заявил американский лидер.

При этом Штаты готовы дать шанс дипломатии в конфликте вокруг Ирана до начала следующей недели, отметил он. Возобновление боевых действий будет отложено на этот срок.

Ранее Трамп отложил запланированный на 19 мая удар по территории Ирана. По словам главы Белого дома, он принял такое решение по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

США согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против нефти из республики. При этом Тегеран настаивает на снятии всех санкций. Однако Вашингтон готов только на отмену санкций Минфина до момента достижения окончательного соглашения.