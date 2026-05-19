Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 17:20

Политика

США расширили санкции в отношении Ирана

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Минфин США расширил санкции в отношении Ирана, добавив в список 28 организаций, 19 танкеров и 4 физических лица. Информация об этом следует из опубликованного ведомством перечня.

В частности, в список вошли организации не только из Ирана, но и из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Гонконга, Панамы и с Маршалловых островов. Санкции также затронут суда под различными флагами и юрисдикциями.

Список физических лиц пополнили граждане Ирана и Турции.

Ранее СМИ сообщали, что американская сторона на время переговоров с Ираном согласилась приостановить действие санкций против нефти из республики. При этом Тегеран якобы требует снятия всех рестрикций.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что Вашингтон старается вести продуктивные переговоры с Тегераном, однако последнее предложение иранской стороны по урегулированию конфликта глава Белого дома Дональд Трамп посчитал неприемлемым.

Трамп отказался от ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политикаэкономиказа рубежом

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика