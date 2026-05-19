США расширили санкции в отношении Ирана

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Минфин США расширил санкции в отношении Ирана, добавив в список 28 организаций, 19 танкеров и 4 физических лица. Информация об этом следует из опубликованного ведомством перечня.

В частности, в список вошли организации не только из Ирана, но и из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Гонконга, Панамы и с Маршалловых островов. Санкции также затронут суда под различными флагами и юрисдикциями.

Список физических лиц пополнили граждане Ирана и Турции.

Ранее СМИ сообщали, что американская сторона на время переговоров с Ираном согласилась приостановить действие санкций против нефти из республики. При этом Тегеран якобы требует снятия всех рестрикций.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что Вашингтон старается вести продуктивные переговоры с Тегераном, однако последнее предложение иранской стороны по урегулированию конфликта глава Белого дома Дональд Трамп посчитал неприемлемым.

