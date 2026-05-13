13 мая, 22:55

Вэнс заявил, что США пытаются вести продуктивные переговоры с Ираном

Соединенные Штаты пытаются вести продуктивные переговоры с Ираном. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Мы стараемся вести продуктивный диалог. Я считаю, что мы добиваемся результатов", – приводит слова Вэнса РИА Новости.

По его словам, сейчас Штаты вовлечены в очень "агрессивный" дипломатический процесс с Ираном. Он также выразил согласие с президентом США Дональдом Трампом в том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля 2026 года. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

После ввода режима прекращения огня Трамп допускал возможность заключения сделки с Ираном до 14–15 мая. В противном случае, по его словам, Вашингтону "придется снова начать их бомбить без пощады".

