13 мая, 19:24

Мэр Москвы

Собянин утвердил проекты КРТ в Северном и Хорошёвском районах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин утвердил реализацию проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью более 22 гектаров в Северном и Хорошёвском районах Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Два участка расположены в Северо-Восточном административном округе в районе Северном на Дмитровском шоссе и улице Новодачной. Их градостроительный потенциал составляет 204,36 тысячи квадратных метров недвижимости.

Еще один реорганизуемый участок находится на 2-й Магистральной улице на территории бывшей промзоны "Магистральные улицы". Его градостроительный потенциал – 35,06 тысячи квадратных метров недвижимости. Здесь планируется разместить современный офисный центр и благоустроить прилегающую территорию.

Отмечается, что благодаря реализации двух проектов КРТ будет создано почти 1,5 тысячи рабочих мест.

Ранее стало известно, что в столице построят свыше 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости в рамках 18 проектов КРТ. Предусматривается редевелопмент участков общей площадью около 80 гектаров. При этом почти 900 тысяч "квадратов" придется на объекты общественно-деловой и промышленно-производственной инфраструктуры.

Сергей Собянин сообщил об успешной реализации в Москве первого проекта КРТ

