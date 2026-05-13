В России могут признать Пасху государственным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев совместно с другими депутатами Госдумы подготовил законопроект о признании Пасхи государственным праздником без дополнительного выходного. Его слова приводит ТАСС.

По словам Гусева, согласно Трудовому кодексу России, при выпадении госпраздника на выходной день его компенсируют отдыхом в один из рабочих дней.

Председатель рабочей группы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой посоветовал направить документ членам группы для консенсуса. Он также призвал внести данную тему в повестку предстоящей встречи депутатов с главой Минтруда Антоном Котяковым.

"Есть предложение председателя Государственной Думы (Вячеслава Володина. – Прим. ред.) заслушать министра труда Котякова по ряду других вопросов. И мы можем с этим вопросом тоже обратиться, узнать его позицию. Это немаловажно будет", – сказал он.

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил объединить майские праздники и сделать их непрерывными с 1-е по 9-е число за счет январских выходных. Он считает, что весенний период гораздо больше подходит для сезонной активности и планирования семейного отпуска.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала инициативу нецелесообразной, пояснив, что майские праздники состоят из двух разных событий – Первомая и Дня Победы. По ее мнению, большинство россиян привлекают именно длинные новогодние выходные.

