В Новороссийске возбудили дело после смерти ребенка в частной клинике

В Новороссийске возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 8-летнему ребенку, который скончался в частной клинике. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

В местных телеграм-каналах появилась информация о гибели ребенка – в клинике якобы не оказалось нужных лекарств для экстренной помощи пациенту. Родителей отправили в аптеку, при этом врачи якобы не понимали, как препараты нужно вводить.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи изучают медицинскую документацию. Кроме того, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Проверку исполнения законодательства о здравоохранении также организовала прокуратура Новороссийска. В ведомстве указали на то, что устанавливаются все обстоятельства, а при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

