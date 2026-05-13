13 мая, 19:16

Происшествия

В Новороссийске возбудили дело после смерти ребенка в частной клинике

Фото: Следственный комитет РФ

В Новороссийске возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 8-летнему ребенку, который скончался в частной клинике. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

В местных телеграм-каналах появилась информация о гибели ребенка – в клинике якобы не оказалось нужных лекарств для экстренной помощи пациенту. Родителей отправили в аптеку, при этом врачи якобы не понимали, как препараты нужно вводить.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи изучают медицинскую документацию. Кроме того, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Проверку исполнения законодательства о здравоохранении также организовала прокуратура Новороссийска. В ведомстве указали на то, что устанавливаются все обстоятельства, а при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее в Австралии годовалый мальчик Дасти поиграл с украшением для праздничного торта, который готовила его мать, и впал в кому. Он также перенес операцию по очистке легких, его состояние оценивается как критическое. Ребенку еще предстоит процедура по регулировке дыхательной трубки, так как он пока не может самостоятельно дышать.

