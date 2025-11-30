Мужчина умер во время операции в частной клинике во Владивостоке

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена территории РФ)/kapustin_law

Мужчина умер в одной из частных клиник Владивостока во время плановой операции. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка по факту смерти 31-летнего пациента в одной из частных клиник Владивостока. По предварительной информации, смерть мужчины наступила во время проведения плановой хирургической операции", – уточнило ведомство.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Кроме того, они назначили судебно-медицинскую экспертизу.

До этого в Красноярске врачу-анестезиологу предъявили обвинение в смерти 7-летнего ребенка, скончавшегося от наркоза во время лечения зубов. Трагедия произошла в июне прошлого года в частном медицинском центре.

Мать ребенка перед процедурой предоставила в клинику результаты анализов сына, поэтому врач знал о физиологической патологии мальчика и о том, что ранее ему проводили трахеостомию. Тем не менее он не провел специального предоперационного обследования.

