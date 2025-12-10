Эксперт Воронова: будущие посадки на огороде из-за отсутствия снега не пострадают

Первый устойчивый снежный покров сформировался в столичном регионе 10 декабря, но дачники все равно переживают из-за дефицита осадков. Как такая погода может сказаться на урожае следующего сезона, расскажет Москва 24.

Существенная польза

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Первый устойчивый снежный покров появился в Москве и области к утру 10 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Это уже четвертая попытка зимы укрыть московскую землю белым покрывалом с начала осенне-зимнего сезона", – отметил синоптик.

Всего за минувшую ночь выпал 1 миллиметр осадков, следует из данных метеостанции на ВДНХ. На других подобных объектах в городе показатели составили от 1 до 2 миллиметров. В Подмосковье количество осадков также варьировалось примерно в тех же значениях, в зависимости от направления. В результате высота снежного покрова в регионе местами достигла 1–2 сантиметров, сообщили специалисты.

При этом ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу, 12 декабря, в столице ожидается оттепель с температурой плюс 2–5 градусов.

Для опытных дачников теплая и бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок", рассказал Москве 24 биолог, агроном Михаил Воробьев.

"Она позволяет завершить важные подготовительные работы, которые не удалось сделать осенью из-за дождей или ранних заморозков. Поскольку земля остается мягкой и влажной, а температура комфортной, – это идеальное время для подобного труда", – пояснил эксперт.





Михаил Воробьев биолог, агроном Во-первых, это последний шанс для посадки саженцев с закрытой корневой системой. Земля еще позволяет сделать посадочные ямы, а растения в состоянии покоя хорошо перенесут пересадку. Во-вторых, можно провести подзимний посев моркови, петрушки, укропа, кинзы, семена которых содержат эфирные масла, замедляющие прорастание. Посеянные сейчас, они пройдут естественную стратификацию, а весной, как только оттает почва, дадут ранние и сильные всходы. В-третьих, это прекрасное время для высадки лука-выборка (мелких луковичек) для получения самой ранней пучковой зелени.

Также эксперт отметил, что такая погода прекрасно подходит для уборки опавшей листвы.

"Это бесплатный и ценный ресурс для мульчирования грядок, утепления растений или закладки в компостную кучу. Также сейчас можно жечь костры, избавляясь таким образом от ненужных веток. Таким образом, грамотное использование этого времени позволяет не только завершить сезон, но и создать задел для успешного старта следующего", – сказал он.

Как быть с растениями?

Большинство растений сейчас находятся в состоянии глубокого покоя, который определяется не температурой воздуха, а длиной светового дня, пояснил Михаил Воробьев.

"Этот внутренний "солнечный будильник" за миллионы лет эволюции настроился на определенный фотопериод. Деревья, кустарники и многолетние травянистые растения начинают пробуждаться только тогда, когда световой день устойчиво превышает 13–14 часов. Поэтому даже аномальное тепло не может заставить их тронуться в рост раньше срока", – сказал агроном.

По словам специалиста, исключение составляют лишь единичные цветочные почки, преимущественно у косточковых культур, которые могут сбиться с ритма и распуститься. Поскольку это локальные и редкие случаи, они не оказывают заметного влияния на общий урожай будущего сезона, отметил он.

"Основной риск такой погоды – это внезапное и сильное похолодание без снежного покрова. Если морозы в минус 10–15 градусов ударят по голой земле, это приведет к ее быстрому и глубокому промерзанию. Наиболее уязвимыми окажутся растения с поверхностной корневой системой (например, рододендроны, гортензии), луковичные и клубнелуковичные цветы (тюльпаны, лилии), а также молодые саженцы, высаженные этой осенью. Их корни и почки могут получить серьезные повреждения. Именно поэтому критически важно отслеживать прогноз погоды", – добавил Воробьев.

В свою очередь, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова успокоила дачников, что посадки из-за отсутствия снега не пострадают.

"Сейчас большая часть грядок пустует, из овощей остается только озимый чеснок. Но он пока не спешит всходить, у него есть свой период покоя после посадки. Даже если в январе будет тепло, он тронется в рост не сразу. В южных районах какие-то ростки могут появиться, но это не общая тенденция. Так что паниковать до января точно рано", – отметила она в беседе с Москвой 24.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Если же садовод видит, что чеснок, посаженный в сентябре, начал всходить, достаточно прикрыть его лутрасилом или другим нетканым укрывным материалом (важно – не пленкой, которая не дышит). Чеснок очень морозостойкий и выдерживает до минус 50 градусов, особенно пока его зеленые ростки не превысили 10 сантиметров.

"Будем надеяться, что в январе выпадет больше снега – даже 5 сантиметров ему достаточно. Таким образом, если всходов нет – не волнуемся, если появились – прикрываем", – добавила специалист.

При этом клубника, по словам Вороновой, хорошо зимует и без укрытия. А овощей, которые могут пострадать, в грунте сейчас практически нет.

"Различные кустарники тоже переживут этот период, даже если какие-то почки распустятся раньше времени: у растений всегда есть запасные, и урожай следующего года в целом не пострадает. Вымерзнуть сейчас ничего не может, потому что нет критических морозов без снега. Страшно не отсутствие снега само по себе, а его отсутствие в сочетании с сильными морозами. Поэтому общая рекомендация – не паниковать, а если что-то начало расти, просто прикрыть", – объяснила она.

В то же время многие многолетние цветы на сегодняшний день находятся в состоянии покоя. У них эволюционно заложена "пауза" примерно в месяц, чтобы перестраховаться от случайных оттепелей, отметила Воронова.

"К тому же они реагируют на свет, а сейчас самый короткий день в году, что не дает сигнала к росту. Риск может возникнуть позже, если в январе световой день начнет увеличиваться, а снега по-прежнему не будет. Но пока достаточно просто наблюдать", – добавила эксперт.

Отдельный вопрос – возможная сухость почвы к следующему сезону из-за малоснежной зимы. Однако здесь на помощь садоводам должны прийти скважины или колодцы, которые есть практически у всех современных садоводов. Поэтому, как почва оттает, нужен благозарядный полив, и тогда с урожаем все будет в порядке, заключила Воронова.

