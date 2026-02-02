Московские врачи удалили из желудка 17-летней девушки гигантский ком волос

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

В Москве врачи извлекли из желудка 17-летней девушки комок волос размером с помело. Об этом рассказала пресс-служба столичного Депздрава.

Как уточнило ведомство, юная пациентка поступила в Морозовскую больницу в крайне тяжелом состоянии – девушка страдала от постоянной рвоты и болей в животе.

В ходе обследования врачи обнаружили, что весь ее желудок и часть двенадцатиперстной кишки были заполнены инородным телом, называемым трихобезоар, из проглоченных волос.

Выяснилось, что пациентка на протяжении 2 лет страдала от необычного расстройства, в связи с чем ела собственные волосы. В конечном итоге это привело к механической кишечной непроходимости.

"Дети с диагнозом "трихобезоар" отличаются повышенной впечатлительностью, тревожностью, нервной возбудимостью и сниженным адаптационным потенциалом. Чаще всего жевание и проглатывание волос происходит вследствие сильных эмоциональных переживаний, вызванных различными жизненными ситуациями", – рассказала психолог больницы Татьяна Безкопыльная.

По словам заведующего хирургическим отделением Павла Мордвина, операция по удалению огромного волосяного кома длилась более 2 часов. Размеры образования, которое успешно извлекли московские медики, были огромными – 25 на 15 сантиметров.

Сейчас состояние девушки стабилизировалось. Врачи проконсультировали ее по дальнейшему лечению и психологической поддержке.

Ранее медики из Морозовской больницы удалили 16-летнему подростку новообразование весом 1,5 килограмма. Хирургическое вмешательство длилось около 5 часов и проходило малоинвазивным методом. Юношу выписали на 9-й день после операции.

