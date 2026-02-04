Форма поиска по сайту

04 февраля, 17:23

Транспорт

Два вестибюля и служебное здание войдут в состав станции "Каспийская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Здание эксплуатационного персонала и два вестибюля войдут в состав будущей станции "Каспийская" Бирюлевской линии Московского метрополитена. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Максима Гамана, южный вестибюль сделают подземным. Он будет предполагаться для выхода в обе стороны 6-й Радиальной улицы. Северный вестибюль планируется наземным. Его построят на пересечении Проектируемых проездов № 6630 и 5437.

К нему примкнет здание персонала станции, рассчитанное на 870 человек. В нем разместят административные, служебные и технические помещения служб метро.

Станция "Каспийская" будет находиться между "Луганской" и "Липецкой". Прилегающую к ней территорию благоустроят. При этом Бирюлевская линия протянется через районы юга Москвы. Ожидается, что благодаря ей улучшится транспортное обслуживание жителей районов Даниловского, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.

Ранее на станции столичного метро "Вавиловская" ввели в эксплуатацию новый подземный переход. На объекте уложено около 1,8 тысячи кубометров железобетона, а площадь отделочных работ превысила 4,3 тысячи квадратных метров. Благодаря открытию нового выхода со станции путь до метро с четной стороны Ленинского проспекта сократится на 40%.

В Москве началось сооружение основных конструкций станции метро "Новорижская"

