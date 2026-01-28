Форма поиска по сайту

28 января, 16:14

Транспорт

Обходной тоннель соединили с камерой перепуска движения на станции метро "Достоевская"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Левый обходной тоннель соединен с камерой перепуска движения на станции метро "Достоевская". Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Специалисты прошли свыше 870 метров грунта и выполнили сбойку. На параллельном обходном тоннеле пройдено свыше 800 из запланированных 835 метров. В общей сложности на объекте пройдено почти четыре километра тоннелей.

"Впоследствии камеры позволят направить поезда действующей Кольцевой линии в обход зоны строительства и приступить к устройству основных конструкций будущей станции", – объяснил Ефимов.

На данный момент строительная готовность "Достоевской" оценивается в 41%. Работы на объекте проходят горным способом с применением средств малой механизации.

По словам гендиректора "Мосинжпроекта" Максима Гамана, метростроевцы продолжают возведение самих камер переключения движения. К настоящему моменту завершены работы на двух опорах свода двух камер, а всего планируется восемь опор в четырех камерах.

"Выполняется закрепление грунтов методом заморозки рабочего ствола станционного комплекса и обустройство ранее пройденных шахтных стволов, которые соединяют с уже готовыми подземными тоннелями", – добавил Гаман.

Чтобы повысить эффективность строительства, на площадке заработал второй шахтный комплекс. Он нужен для спуска и подъема инструментов и людей на глубину, а также для вывоза на поверхность отработанной породы.

Станция появится на углу улиц Самотечной и Дурова, на границе Мещанского и Тверского районов в центре Москвы. Она станет 13-й станцией Кольцевой линии метро, расположившись между "Новослободской" и "Проспектом Мира".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что готовность станции "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро составляет более 75%. В настоящее время на платформе завершена архитектурная отделка. Оформление будет в стилистике первых станций метро Москвы. Основным акцентом стали два ряда колонн с подсветкой, которые образуют своды. Саму станцию планируется ввести уже в этом году.

транспортметрогород

