Москвичам начали приходить СМС об ограничении мобильного интернета

Москвичам приходят СМС-сообщения с предупреждением об ограничениях мобильного интернета из соображений безопасности.

В частности, такие оповещения получают абоненты МТС и "Билайна". Там также указано, что сервисы из "белого списка" Минцифры РФ доступны для пользователей даже в условиях ограничений.

Ограничения сохраняются в центре столицы уже некоторое время. Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, они будут действовать до тех пор, пока это необходимо для защиты граждан. При этом он указал на необходимость решения проблем, с которыми на фоне этих мер столкнулся бизнес.

Позже зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что мобильный интернет снова появится в крупных российских городах в течение недели или двух. Он добавил, что проблемы фиксировались на фоне перенастройки маршрутизации трафика.

