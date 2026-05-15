Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Shebeko
Столичный аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Такое решение было принято в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Актуальный статус рейса рекомендуется отслеживать через онлайн-табло аэропорта.
Аналогичные ограничения были введены в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.