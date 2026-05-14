Дети до 14 лет вновь могут выезжать из РФ в Абхазию по свидетельству о рождении

Дети в возрасте до 14 лет вновь могут выезжать из России в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что норма носит временный характер. Речь идет о порядке выезда из страны, который будет действовать до конца 2027 года.

По данным АТОР, при выезде с территории России у ребенка в свидетельстве о рождении должен стоять штамп о российском гражданстве. Однако туроператоры рекомендовали родителям на всякий случай брать с собой загранпаспорта детей, если они уже оформлены.

В российском МИД, в свою очередь, отметили, что пропуск детей через границу РФ с Абхазией и Южной Осетией возобновила пограничная служба ФСБ по решению Владимира Путина.

С 20 января выезд граждан РФ до 14 лет за границу по свидетельству о рождении был невозможен. Для осуществления подобных поездок требовался загранпаспорт. При этом дети старше 14 лет и совершеннолетние россияне могли выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.