Фото: kremlin.ru

Прибалтика насквозь поражена "бациллой русофобии". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом.

Политик уточнил, что у властей прибалтийских стран едва ли есть сейчас право голоса, чтобы говорить о необходимости диалога с Россией.

"Но уже какое-то поколение политиков падает жертвой вследствие определенных действий киевского режима", – уточнил пресс-секретарь российского президента.

Он обратил внимание, что связь с украинскими беспилотниками здесь прямая. По его словам, не надо пропускать через свою территорию дроны, которые летят в сторону РФ.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать гражданские объекты в районе Санкт-Петербурга. По данным Минобороны, в воздушном пространстве Латвии были замечены шесть дронов. Позднее отметки пяти из них пропали в районе города Резекне, а шестой БПЛА после входа в воздушное пространство РФ был уничтожен силами ПВО.

После проведения экспертизы обломков беспилотника выяснилось, что это Ан-196 "Лютый" украинского производства.