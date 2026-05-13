Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 12:35

Политика
Главная / Новости /

Delfi: в Латвии предложили запретить автобусные перевозки в Россию

В Латвии предложили запретить автобусные перевозки в Россию

Фото: depositphotos/oneinchpunch

Министерство сообщения Латвии предложило запретить автобусные пассажирские перевозки в Россию, сообщает Delfi.

Журналисты напомнили, что уже запрещены нерегулярные автобусные рейсы. Теперь же запрет планируется распространить на регулярные перевозки.

В латвийском ведомстве со ссылкой на данные Службы безопасности за 2025 год заявили, что транспортное сообщение с Россией и Белоруссией угрожает нацбезопасности. Кроме того, добавили в министерстве, любые возможности пересечения границы могут привести к вербовке граждан Латвии.

При этом в республике осознают, что запрет на автобусные перевозки приведет к убыткам перевозчиков. Например, из-за отмены рейсов Рига – Санкт-Петербург и Рига – Москва потери составят примерно 4 миллиона евро (343 миллиона рублей) в год.

Ранее латвийские власти рассматривали возможность полного разбора железнодорожных путей, ведущих в Россию. Президент страны Эдгар Ринкевич утверждал, что ситуация на границе остается напряженной, а разбор ж/д дороги является одним из возможных шагов для усиления безопасности республики.

Читайте также


политикатранспортза рубежом

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика