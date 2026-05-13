Мэр Москвы сообщил уже о третьем уничтоженном БПЛА, летевшем к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил об очередном уничтоженном беспилотнике, направлявшемся в сторону Москвы. Пост мэр опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.

На месте падения фрагментов дрона уже находятся представители экстренных служб.

Данный летательный аппарат стал третьим по счету, сбитым в воздушном пространстве столичного региона в среду, 13 мая. Первая попытка атаки была зафиксирована около 08:00 по местному времени, а вторая – спустя примерно 40 минут.

На фоне налетов аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский объявляли о приостановке деятельности по соображениям безопасности. К настоящему моменту все авиагавани вернулись к приему и отправке самолетов в штатном режиме.